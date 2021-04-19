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Dünya Rusya’dan ABD’yi harekete geçirecek açıklama
Dünya

Rusya’dan ABD’yi harekete geçirecek açıklama

Ukrayna ile gerilim yaşayan Rusya’dan Washington’un Moskova’ya yönelik yaptırım baskısına ilişkin sert açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 15:22:00 -
Rusya’dan ABD’yi harekete geçirecek açıklama

Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'ın Moskova’ya yönelik yaptırım baskısını sürdürmesi halinde Rusya’nın yaptırımlara karşılıklılık ilkesi temelinde yanıt vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Peskov, “Karşılıklılık ilkesi mutlak sabit olup söz konusu ilke temelinde (Rusya’nın karşı yaptırımları ile ilgili) kararlar alındı. Bu kararlar gelecekte de verilecek. Bu şekilde yaptırım uygulamalarının devam etmesi durumunda ABD’ye yönelik her seferinde uygun karşı önlemler alınacak” diye konuştu.

Rusya’nın ABD ile karşılıklı 'yaptırım değiş tokuşunu' başlatan taraf olmadığını vurgulayan Peskov, “Bunun ABD’nin favori taktiği olduğunu biliyorsunuz. Ona katılmıyoruz, kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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