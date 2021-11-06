  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan ABD'ye şok tehdit: Bunu yapmaya devam ederlerse...
Dünya

Rusya'dan ABD'ye şok tehdit: Bunu yapmaya devam ederlerse...

ABD'yi açık açık tehdit eden Rus milletvekili Mihail Şeremet, "ABD'yi Karadeniz'de yeni bir gerilim noktası oluşturmaması konusunda uyarıyoruz. Şayet yine de Karadeniz'deki varlıklarını güçlendirmeye karar verirlerse, bir iadeyi ziyarete hazır olsunlar" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:24:00 -
Rusya'dan ABD'ye şok tehdit: Bunu yapmaya devam ederlerse...

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, ABD yetkililerine "Karadeniz'e askeri gemiler göndererek yeni bir gerilim noktası oluşturmama" çağrısı yaparak, bu faaliyetlerin yanıtsız bırakılmayacağı uyarısında bulundu.

Kırım Milletvekili Şeremet, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Mike Rogers ve Mike Turner'in ABD Başkanı Joe Biden'a, "Ukrayna'yı korumak ve Kiev'e askeri destek sağlamak için Karadeniz'de ABD askeri varlığının güçlendirilmesi" çağrısını Sputnik'e değerlendirdi.

Şeremet, "ABD'li yetkilileri aceleci kararlar vermemeye ve diğer devletlerin egemenlik alanına müdahale ederek yeni gerilim noktaları yaratmamaya çağırıyoruz. Bu, Ukrayna'da kaostan başka bir şeye yol açmaz. Ne yazık ki, ABD'nin saldırgan rolünü oynamaya devam ettiğini ve diğer devletlere karşı provokasyonlar yaptığını belirtmek istiyoruz. Kapsamlı bir cevap almaya hazır olmalılar" dedi.

Rus ordusu ve donanmasının dünyada benzeri olmayan en modern silah ve teçhizata sahip olduğuna vurgu yapan Şeremet, "Kimseye sınırlarımızda silahlarını sallamalarını tavsiye etmiyoruz. Rusya, bu tür emellere sahip olmamaları için gereken her şeyi yapacaktır. Provokasyonlarının cezasız kalacağı yanılsamasına kapılmamalılar. Şayet yine de Karadeniz'deki varlıklarını güçlendirmeye karar verirlerse, bir iadeyi ziyarete hazır olsunlar" diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya

"Müslümanlarının derileri diri diri yüzülmeli"

Müslümanlara yönelik zulmün tavan yaptığı Hindistan’da, skandal bir gelişme daha yaşandı. Aşırı sağcı Hindistan Halk Partisi eski milletveki..
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yasak geliyor
Teknoloji

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı e-ticaret ve internet reklamları için yönetmelik çıkarıyor. Buna göre, kişisel veri analiziyle “özel fiyat” sunulabilecek,..
Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor
Dünya

Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor

S-400 tedariki nedeniyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaran ABD'ye kötü haberler gelmeye devam ediyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay