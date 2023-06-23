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Dünya Rusya'dan ABD'ye siber saldırı
Dünya

Rusya'dan ABD'ye siber saldırı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 02:32:00 -
Rusya'dan ABD'ye siber saldırı

Siber saldırı ile ABD'nin California eyaleti yönetimine bağlı yerlerden emekli olan 769 bin kişinin kişisel verileri çalındı. Saldırının merkezi olarak ise Rusya olarak işaret edildi.

California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği anımsatıldı.

769 bin kişinin verileri çalındı

Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi.

Kritik bilgiler

Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor. Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi.

Rus korsanlar yaptı iddiası

Diğer yandan, MOVEit'e yönelik siber saldırının Rus bilgisayar korsanları tarafından yapıldığı iddia edildi.
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