Rusya'dan ABD'ye PKK/YPG çok sert uyarısı!
Rusya Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünü kastederek "Fırat'ın doğusundaki ABD destekli güçlerin kontrolünde durum gittikçe kötüleşiyor" sözleriyle ABD'ye sert bir uyarıda bulundu.31 Ekim 2018 Çarşamba 15:31
Rusya Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünü işaret ederek Suriye ilgili bir çok önemli açıklama yaptı.
Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov'un yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki ABD destekli güçlerin kontrolünde durum gittikçe kötüleşiyor" denildi.
Açıklamada ayrıca, Suriye'de son 1 ayda ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarında 120'den fazla sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.
YORUM YAZ