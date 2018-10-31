Rusya'dan ABD'ye PKK/YPG çok sert uyarısı!

Rusya Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünü işaret ederek Suriye ilgili bir çok önemli açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov'un yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki ABD destekli güçlerin kontrolünde durum gittikçe kötüleşiyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'de son 1 ayda ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarında 120'den fazla sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.