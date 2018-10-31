Rusya'dan ABD'ye gözdağı! NATO sistemini devre dışı bırakacak

Rus askeri uzman Yuriy Knutov, Rusya'nın yeni geliştirdiği Semerkant radar silahlarının asgari düzeyde bütçe kullanarak NATO'ya ait komuta sistemlerini devre dışı bırakabileceğini söyledi.

Zvezda gazetesine demeç veren Knutov, Semerkant kompleksleri sayesinde Rus ordusunun NATO birliklerinin saldırgan eylemlerde bulunmasını asgari düzeyde bütçeyle engelleyebileceğini ifade etti.

'ABD, Rusya'ya savaş kuramını uygulamaya koyuyor'

ABD'nin 2000'li yılların başından beri Rusya'yla fiilen savaşmaya hazırlandığını da kaydeden Knutov, NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı olan 'Trident Juncture 18'e atıfta bulunarak, "O dönemde kuramdı, şimdi de uygulamaya koyuluyor" diye ekledi.

Semerkant sistemlerinin ana görevi, düşmanın iletişim olanaklarını engellemek ve etkisiz hale getirmek. 2017'de Kuzey Filosu tarafından kullanılmaya başlanan bu sistemler, tüm su üstü gemilerinde kullanılabiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kasım 2019'a kadar 13 Semerkant sistemini devreye sokmayı planlıyor.