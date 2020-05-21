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Dünya

Rusya'dan ABD'ye Açık Semalar Anlaşması tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine dair resmi açıklama beklediklerini belirterek, "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:38:00 -
Rusya'dan ABD'ye Açık Semalar Anlaşması tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan, ABD'nin Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine dair açıklamasını Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirdi.

ABD'nin anlaşmadan çekildiğine dair Rusya tarafına ulaşan resmi bir açıklama olmadığını vurgulayan Mariya Zaharova, "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair diplomatik kanallar üzerinden resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, kendi yaklaşımını oluşturmak için ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Avrupa özellikle ABD yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle zayıflamıştı. ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesi, Avrupa'nın istikrarına ve askeri güvenliğine yeni bir darbe olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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