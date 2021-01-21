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Dünya Rusya'dan ABD'nin kararına sert tepki! 'Düşmanca bir karar'
Dünya

Rusya'dan ABD'nin kararına sert tepki! 'Düşmanca bir karar'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşasında yer alan Rus şirketi ve gemisine yönelik yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, kararı düşmanca olarak nitelendirerek, Beyaz Saray'a gelen yeni ekibin daha dengeli bir yol izleyeceğini umduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 21:27:00 -
Rusya'dan ABD'nin kararına sert tepki! 'Düşmanca bir karar'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşasında görev yapan Rus bandıralı Fortuna gemisi ile geminin sahibi KVT-RUS adlı şirkete yönelik yaptırım kararı almasını değerlendiren Zaharova, "Kuzey Akım 2 projesinde yer alanlara yönelik düşmanca eylemler, ABD'nin enerji alanında kendi çıkarlarını güttüğünü doğruluyor." dedi.

Zaharova, tek taraflı yaptırımların Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdiğini vurgulayarak, "Bu, adil rekabeti açıkça göz ardı etmek demektir. Hukuka aykırı kısıtlayıcı tedbirler, ülkemizin uluslararası arenadaki ilkeli çizgisini etkilemez." diye konuştu.

"Biden yönetiminin Rusya-ABD ilişkilerini daha da kötüleştirmeyeceğini umuyoruz"

Beyaz Saray'a gelen ekibin daha dengeli bir yol izleyeceğini umduklarını belirten Zaharova, "(Biden yönetiminin) Rusya-ABD ilişkilerini daha da kötüleştirmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Zaharova, Rusya'nın ikili ilişkileri kötüleştiren taraf olmayacağını dile getirdi.

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