Rusya'dan ABD açıklaması: Bunlar yanlış imalar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice’ın, ülkede George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından başlayan protestolarda Rusya’nın parmağı olduğu iddialarını yalanladı.

Gazetecilere konuşan Peskov, “ABD’de yaşananları çok dikkatli bir şekilde gözlemliyoruz, ancak orada olanlar onların kendi içişleri. Biz hiçbir zaman ABD’nin işlerine karışmadık ve şimdi de böyle bir niyetimiz yok. Bu tür herhangi bir imâ elbette kesinlikle doğru değil ve yanlış. Anladığımız kadarıyla da bu tür imâlar Washington’ın resmi görüşünü hiçbir şekilde yansıtamaz” dedi.

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, George Floyd’un öldürülmesi nedeniyle ülkede yaşanan kaosun sorumlusunun Rusya olduğunu ileri sürmüştü.