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Dünya Rusya’dan ABD açıklaması
Dünya

Rusya’dan ABD açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Rusya’ya siber saldırı planı iddialarından endişe duyulduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:04:00 -
Rusya’dan ABD açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rus hükümetinin iç sistemlerine yönelik siber saldırı gerçekleştireceğine dair iddiaları "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, New York Times gazetesinin "ABD'nin Rusya’ya yönelik siber saldırı planlandığı" yönündeki haberini değerlendirdi.

ABD’nin önde gelen bir gazetesinde böyle bir saldırının duyurulmasının ciddiyetine işaret eden Peskov, bu bilginin "endişe verici" olduğunu belirtti. Peskov, "Bu, uluslararası siber suçtan başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Gazetenin, ABD’nin siber suça iştirak etmesi olasılığını kabul etmesinin aşırı endişelerinin nedeni olduğunu vurgulayan Peskov, Rus devletinin hiçbir zaman siber terörizm ve siber saldırılara karışmadığını savundu.

New York Times, 7 Mart’ta Washington yönetiminden bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, Rus kaynaklı olduğu iddia edilen daha önceki siber saldırılara karşılık ABD’nin 3 hafta içinde Rus devletinin iç sistemlerine yönelik bir dizi siber saldırı düzenleyeceğini öne sürmüştü.

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