Rusya'dan 5 Türk firmasına daha domates izni

Rosselhoznadzor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor heyetinin 16-20 Nisan 2018´de Türkiye Cumhuriyeti´ne gerçekleştirdikleri ziyaret sonucunda Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı´nın garantisi altında 24 Nisan 2018´den itibaren 5 Türk şirketine daha Türkiye´de üretilen domatesleri Rusya Federasyonu´na göndermelerine izin verildi" ifadesi kullanıldı.

Türk domates sevkiyatına izin verilen şirketlerin isimleri şöyle:

Meyvacılar İthalat ve İhracat, Ali Uslu Tarım Hayvancılık, Tuncerler Kollektif Şirketi, Kalyoncu Nakliyat, ATM Arıcılık Organik Tarım Ürünleri Seracılık.