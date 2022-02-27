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Dünya Rusya'dan 4 ülke için Ukrayna kararı!
Dünya

Rusya'dan 4 ülke için Ukrayna kararı!

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 12:42:00 -
Rusya'dan 4 ülke için Ukrayna kararı!

Rusya Ukrayna'yı adım adım işgal sürecini devam ettirirken bazı ülkeler Rusya'ya hava sahasını kapatma kararı aldı. Rusya da yaptırımlara cevaben Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

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