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Dünya Rusya’dan 333 Kanada vatandaşına yaptırım
Dünya

Rusya’dan 333 Kanada vatandaşına yaptırım

Yeniakit Publisher
2023-04-12 20:58:00 -
Rusya’dan 333 Kanada vatandaşına yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Rusya vatandaşlarına uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak 333 Kanada vatandaşının yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Rusya, Kanada'nın Rusya vatandaşlarına uyguladığı yaptırımlara misilleme yaptı. Kanada'nın geçtiğimiz ay Rus yetkililer, bürokratlar, siyasetçiler, gazeteciler ve sporculara yönelik uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak Rusya'da 333 Kanada vatandaşını yaptırım listesine aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Justin Trudeau (Kanada Başbakanı) yönetimi tarafından periyodik olarak Rusya'dan politikacılar, uzmanlar, gazeteciler, kültür insanları ve sporculara uygulanan sürekli olarak uygulanan yaptırımlar göz önünde bulundurularak Kiev'deki Neo Nazi yöneticilerine destek veren 333 Kanada vatandaşına Rusya'nın kapıları tamamen kapatılıyor" denildi.

Yaptırım listesine alınan 333 Kanada vatandaşının isimlerini liste halinde paylaşan bakanlığın, yaptırım listesine Kanada'da görev yapan valiler, belediye yöneticileri, savcılar, bakanlık diplomatları, bölge meclis üyeleri, hakimler ve sporcuları aldığı görüldü.

Rusya, son yaptırım listesi ile bugüne kadar bin 870 Kanada vatandaşına yaptırım uyguladı.
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