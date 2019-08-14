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Rusya'daki protestolara Kremlin'den ilk mesaj

Rusya’da son yılların en ateşli protesto hareketi devam ederken Kremlin ülkede herhangi bir siyasi krizin olmadığını, polisin de eylemcilere şiddet uygulamadığını ifade etti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
Rusya'daki protestolara Kremlin'den ilk mesaj

Temmuz'dan beri her hafta sonu devam eden protestolarla ilgili ilk defa Kremlin'den resmi bir açıklama geldi. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ''Başta Avrupa başkentleri olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde protestolar yaşanıyor. Moskova'daki protestoları herhangi bir krizle ilişkilendirmek yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Peskov, yetkililer tarafından izin verilen protestolar ile "toplumun düzenini bozan" yasa dışı eylemlerin ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.

Emniyet güçlerinin protestoculara karşı orantısız güç kullandığı iddiaları için de Peskov, ''Polisin aşırı güç kullanması kesinlikle kabul edilemez bir durum, ancak asayişi korumada polisin önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

27 TEMMUZ'DAN BERİ PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerin ilki 27 Temmuz tarihinde yapıldı.

Gösterilerde 2 bine yakın kişi gözaltına alındı. Protesto yürüyüşleri polisin sert müdahalesi ve gözaltılara rağmen devam etti. Cumartesi günü yapılan gösteriye en az 40 bin kişi katıldı. Çıkan olaylarda 250'den fazla kişi gözaltına altına alındı.

Protestoların öncüsü Rus muhalif lider Avukat Alexei Navalny, 'gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği' gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmış ve 24 Temmuz'da cezaevine konulmuştu. Navalny, cezaevinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış ve zehirlendiği iddia edilmişti.

Navalny harici muhalif liderin müttefiklerinden Ilya Yashin ve Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh gibi isimler de protestolar esnasında polis tarafından gözaltına altına alınmıştı. Gözaltına alınan ya da tutuklanan birçok kişi serbest bırakılırken, bazı isimlerin 15 seneye varan cezalar alabileceği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
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