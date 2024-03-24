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Gündem Rusya’daki katliamın yeni görüntüleri çıktı!
Gündem

Rusya’daki katliamın yeni görüntüleri çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 21:27:07 - 2024-03-24 21:27:07
Rusya’daki katliamın yeni görüntüleri çıktı!

Dünya Moskova’daki saldırıların şokunu yaşarken, katliama ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın kendi haber ajansı üzerinden bir video paylaştı.

Rusya’da konser salonuna kamuflajlı kişilerin düzenlediği saldırılarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. En az 133 insanın yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DEAŞ terör örgütü, kendi haber ajansı üzerinden konser salonunda katliam yapan teröristlerden birinin kaydettiği görüntüyü de yayınladı.

Yayınlanan videoda, 4 kişi olduğu açıkça görülen saldırganların, binaya girerek doğrudan insanlara ateş açtığı görülüyor.

Teröristlerin kıyafetleri görgü tanıklarının çektiği videolarla eşleşirken, görüntüde ayrıca katillerin hiç acele etmediği dikkat çekti. Yayınlanan videoda teröristlerin kurbanların bazılarının başlarını kestiğini de yer aldı.

DEAŞ konser saldırısının görüntüleri örgütün Amaq haber ajansı tarafından servis edildi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör örgütü, kendi haber ajansı üzerinden konser salonunda katliam yapan teröristlerden birinin kaydettiği görüntüyü de yayınladı.

Yayınlanan videoda, 4 kişi olduğu açıkça görülen saldırganların, binaya girerek doğrudan insanlara ateş açtığı görülüyor.

Teröristlerin kıyafetleri görgü tanıklarının çektiği videolarla eşleşirken, görüntüde ayrıca katillerin hiç acele etmediği dikkat çekti. Yayınlanan videoda teröristlerin kurbanların bazılarının başlarını kestiğini de yer aldı.

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