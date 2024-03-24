Rusya’daki katliamın yeni görüntüleri çıktı!

Rusya’da konser salonuna kamuflajlı kişilerin düzenlediği saldırılarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. En az 133 insanın yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DEAŞ terör örgütü, kendi haber ajansı üzerinden konser salonunda katliam yapan teröristlerden birinin kaydettiği görüntüyü de yayınladı.

Yayınlanan videoda, 4 kişi olduğu açıkça görülen saldırganların, binaya girerek doğrudan insanlara ateş açtığı görülüyor.

Teröristlerin kıyafetleri görgü tanıklarının çektiği videolarla eşleşirken, görüntüde ayrıca katillerin hiç acele etmediği dikkat çekti. Yayınlanan videoda teröristlerin kurbanların bazılarının başlarını kestiğini de yer aldı.

DEAŞ konser saldırısının görüntüleri örgütün Amaq haber ajansı tarafından servis edildi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör örgütü, kendi haber ajansı üzerinden konser salonunda katliam yapan teröristlerden birinin kaydettiği görüntüyü de yayınladı.

Yayınlanan videoda, 4 kişi olduğu açıkça görülen saldırganların, binaya girerek doğrudan insanlara ateş açtığı görülüyor.

Teröristlerin kıyafetleri görgü tanıklarının çektiği videolarla eşleşirken, görüntüde ayrıca katillerin hiç acele etmediği dikkat çekti. Yayınlanan videoda teröristlerin kurbanların bazılarının başlarını kestiğini de yer aldı.