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Dünya Rusya'da yeni hükümet Putin'den onay aldı!
Dünya

Rusya'da yeni hükümet Putin'den onay aldı!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 22:00:00 - 2024-05-14 22:19:58
Rusya'da yeni hükümet Putin'den onay aldı!

Rusya'da yeniden seçilmesiyle 7 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Putin, yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkili listesini onayladı.

Putin, kendisinin belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları ile Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Mart ayında kazandığı seçimlerin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Putin, Mişustin'i başbakan adayı olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sunmuştu.

Duma milletvekilleri, başbakanlığa kabul ettikleri Mişustin'in yeni bakan listesini de onaylamıştı.

Putin, kendisinin belirlediği bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanlarını ise değerlendirmesi için Federasyon Konseyi'ne sunmuştu. Konsey, Putin'in gönderdiği isimleri olumlu değerlendirmişti.

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