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Dünya Rusya'da yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Dünya

Rusya'da yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki bir binada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:35:00 -
Rusya'da yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yekaterinburg kentindeki sekiz katlı binada yangın çıktı. Binanın ikinci katında çıkan yangında, biri çocuk sekiz kişi hayatını kaybetti.

Bina sakinlerinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada 25 Mart 2020'de çıkan yangında yedi kişi yaşamını yitirmişti.

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