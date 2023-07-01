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Dünya Rusya'da Wagner'in baş kaldırmasının ardından Putin'den sürpriz hamle!
Dünya

Rusya'da Wagner'in baş kaldırmasının ardından Putin'den sürpriz hamle!

Yeniakit Publisher
2023-07-01 17:58:00 - 2023-07-01 18:10:06
Rusya'da Wagner'in baş kaldırmasının ardından Putin'den sürpriz hamle!

Wagner'in baş kaldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'den sürpriz bir hamle geldi...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ederken, bölgede bir başka kriz baş gösterdi. Ukrayna’nın işgali esnasında aktif rol alan Rus paramiliter grup Wagner ile Rus ordusu yöneticileri arasında büyük bir kaos yaşandı.

Wagner, kurusucu Yevgeniy Prigojin öncülüğündeki darbe girişimi, Vladimir Putin’in sert uyarıları sonrasında bastırıldı. Ayaklanma geçtiğimiz hafta sona ererken, Putin'in "ihanet" adını verdiği olayın etkileri sürüyor. Wagner lideri olay sonrasında Belarus'a giderken Rus yönetimi de paralı asker grubunu orduya bağlamak için çalışmaları başlattı.

Şu sıralar ise 20 yıllık iktidarı boyunca ilk kez bu denli bir darbe girişimiyle karşılaşan Putin’den gelen hamle konuşuluyor. Putin, Wagner’e karşı ordusunu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak için düzenlemelere gidiyor.

Orduda maaşlara zam yapıldı

Bu doğrultuda Putin, orduda maaşlara yüzde 10,5 oranında bir zam uyguladı. Rus hükümetinin resmi sayfasında paylaşılan bilgiye göre askerlerin maaş zammı 1 Ekim tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Putin’in bu sayede ordu imajını yenilemeyi ve Ukrayna savaşı sürerken askerleri motive etmeyi amaçladığı belirtiliyor.
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Wagner, ordudan daha fazla maaş alıyor iddiası

Bir diğer yandan, Rus basını Wagner savaşçılarının Rus ordusundaki askerlerden 2 kat daha fazla maaş aldığını ortaya koymuştu.

Çıkan haberlere göre Rus askerleri ortalama 1350 dolar maaş alırken, Wagner savaşçılarının maaşının 3500 dolar olduğu iddia ediliyor.

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