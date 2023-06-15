Rusya'da Wagner krizi! Savaşın seyri değişebilir

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus ordusu saflarında çatışan gönüllü gruplara ve paralı asker gruplarına, “sağduyu, yerleşik uygulama ve yasaya" uygun hale getirmek için Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmaları gerektiği yönündeki açıklamasına karşı çıktı. Prigojin, "Anavatanı savunmaya geldiğimizde Başkan (Vladimir Putin) zaten bize sosyal güvencemizi vaat etti. Ben bugün varım yarın yokum. Elbette vatan görevini tamamlamış savaşçılarımız ve gazilerimiz için sosyal garantiler olmalıdır. Ancak savaşa katılmaya karar verdiğimizde kimse bize Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmamız gerektiğini söylemedi. Wagner PMC savaşçılarının hiçbiri utanç yoluna geri dönmeye hazır değil. Başkan'ın (Vladimir Putin'in) buna bir çözüm bulacağını düşünüyorum" dedi.

Ukrayna'daki savaşa doğrudan Rus ordusunun yanında katılan Prigozhin, geçen yıldan bu yana Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ordunun üst düzey yetkilileriyle, Ukrayna'daki Wagner güçlerine yeterli destek ve cephane sağlamamakla ve dolayısıyla daha fazla kayıp vermelerine neden olmakla suçluyor.

Öte yandan sözleşme de paralı askerlerin yaralanması halinde ve çatışmada öldürülmeleri halinde ailelerine tazminat verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Putin'in talimatı sonrası Çeçen gruplar dahil birçok grup Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.