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Dünya Rusya'da vaka sayılarında büyük artış
Dünya

Rusya'da vaka sayılarında büyük artış

Rusya’da son 24 saatte 28 bin 80 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı ise 2 milyon 653 bin 928’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:09:00 - 2020-12-13 12:11:44
Rusya'da vaka sayılarında büyük artış

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 28 bin 80 artarak 2 milyon 653 bin 928’e çıktı. Başkent Moskova’da 6425, St. Petersburg’a 3768, Moskova bölgesinde 1444 yeni vaka kaydedildi.

Gün içinde hastalık nedeniyle 488 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 941’e yükseldi.

Son 24 saatte 20 bin 277 kişi daha iyileşti. Salgının başlamasından bu yana koronavirüsü atlatanların sayısı 2 milyon 106 bin 235’e çıktı.

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