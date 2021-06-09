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Dünya Rusya'da üst geçit saniyeler içinde böyle yok oldu
Dünya

Rusya'da üst geçit saniyeler içinde böyle yok oldu

Rusya’nın Kurgan kenti yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması sonucu üst geçit yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 12:50:00 -

Rusya’nın Kurgan şehri yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması ile otoyol üzerinden bulunan üst geçit yıkıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, kaza anı yoldaki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Aynı üst geçidin Eylül 2020’de de damperli bir kamyonun çarpması sonucu yıkıldığı ifade edildi.

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