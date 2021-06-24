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Dünya Rusya'da Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü: 3 ölü
Dünya

Rusya'da Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü: 3 ölü

Rusya’nın Leningrad bölgesinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 23:15:00 - 2021-06-24 23:25:14

Rusya’nın Leningrad bölgesinde eğitim uçuşu yapan ve Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

3 Rus askeri öldü

Ulusal Muhafızların Kuzey-Batı Departmanı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Mİ-8 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği doğrulanarak, olay yerine çok sayıda acil servis ekibinin gönderildiği ifade edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Leningrad bölge ofisi tarafından da kaza doğrulanarak, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini bildirdi.

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