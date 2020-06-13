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Dünya

Rusya'da uçak kazası! Ölüler var

Rusya'da Yak-52 tipi hafif motorlu bir uçağın eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:57:00 -
Rusya'da uçak kazası! Ölüler var

Rusya'nın Samara bölgesinde Yak-52 tipi hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yak-52 tipi hafif motorlu uçak, Samara bölgesindeki Bobrovka havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu yaparken düştü.

Pilot ve genç öğrencisi hayatını kaybetti

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 52 yaşındaki öğretmen pilot ve18 yaşındaki öğrenci pilot yaşamını yitirdi.

Uçağın, Hava ve Deniz Kuvvetlerine Gönüllü Yardım Derneğine (DOSAAF) ait olduğu belirtildi.

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