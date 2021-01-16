Rusya'da tren vagonundaki patlama saniye saniye görüntülendi
Rusya’da yenilenmek için tamirhaneye çekilen bir vagonda dizel yakıt buharı nedeniyle meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı.
Rusya’da tamiri devam eden bir tren vagonundaki patlamada bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı.
Tren vagonunda patlama
Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’nin Çernogorsk şehrinde yenilenmek için tamirhaneye çekilen bir vagonda dizel yakıt buharı nedeniyle patlama oldu. Patlama sonucu o anda vagonda kaynak yapan 2 işçi, alevlerin arasında kaldı. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğer işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, vagon tamirhanesindeki faaliyetler durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.