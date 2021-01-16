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Dünya Rusya'da tren vagonundaki patlama saniye saniye görüntülendi
Dünya

Rusya'da tren vagonundaki patlama saniye saniye görüntülendi

Rusya’da yenilenmek için tamirhaneye çekilen bir vagonda dizel yakıt buharı nedeniyle meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 01:12:00 -

Rusya’da tamiri devam eden bir tren vagonundaki patlamada bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı.

Tren vagonunda patlama

Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’nin Çernogorsk şehrinde yenilenmek için tamirhaneye çekilen bir vagonda dizel yakıt buharı nedeniyle patlama oldu. Patlama sonucu o anda vagonda kaynak yapan 2 işçi, alevlerin arasında kaldı. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğer işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, vagon tamirhanesindeki faaliyetler durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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