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Dünya Rusya'da SWIFT paniği başladı! Ödemeleri erkenden istediler
Dünya

Rusya'da SWIFT paniği başladı! Ödemeleri erkenden istediler

Ukrayna'ya başlattığı saldırılar ile dünyanın hedefi haline gelen Rusya'ya karşı en önemli yaptırım adımı atılmak üzere. Rusya, SWIFT sisteminden çıkarılabilir. Ülkede bulunan kurumlar da söz konusu ihtimalin ortaya çıkmasının ardından müşterilerinden alacakları ödemeleri erkenden istemeye başladı. Rus halkı banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. ATM'lerde yoğunluk nedeniyle para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 20:24:00 -
Rusya'da SWIFT paniği başladı! Ödemeleri erkenden istediler

Ukrayna'ya başlattığı saldırılar ile dünyanın hedefi haline gelen Rusya'ya karşı en önemli yaptırım adımı atılmak üzere. Rusya, SWIFT sisteminden çıkarılabilir. Ülkede bulunan kurumlar da söz konusu ihtimalin ortaya çıkmasının ardından müşterilerinden alacakları ödemeleri erkenden istemeye başladı. SWIFT kararının açıklanmasının ardından bazı oteller, müşterilerinden erken ödeme almak için harekete geçti. NBC News'in Moskova'da bulunan muhabiri Raf Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konakladığı otelin hesabı erken kapatmak istediğini söyledi. Sanchez, otelin bu adımı kredi kartlarının çalışıp çalışmayacağından emin olmadıkları için attığını ifade etti.

 

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