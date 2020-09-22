  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü
Aktüel

Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:22:24 -
Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, uçağın düşme nedeninin henüz belirlenmediği, olay yerine Rusya'nın Batı Askeri Bölgesinden ekip gönderildiği aktarıldı.

Rusya Hava Kuvvetlerinde önemli yere sahip çift motorlu Su-30, avcı uçağı olarak tanımlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kuzey Kalkanı' operasyonu için start verildi! İsrail sığınaklar inşa etmeye başladı
Dünya

'Kuzey Kalkanı' operasyonu için start verildi! İsrail sığınaklar inşa etmeye başladı

Terör devleti İsrail “Kuzey Kalkanı" operasyonunun ilk aşamasını uygulamaya soktu. Bu kapsamda Lübnan sınırına 600 sığınak inşa edilecek...
BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!
Dünya

BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesajda Ermenist..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan gözaltı açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan gözaltı açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, gözaltına alındığına dair çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı