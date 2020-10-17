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Dünya Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Rusya’da açıklanan son koronavirüs bilançosuna göre; ülkede 279 kişi daha hayatını kaybederek 24 bin 2’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:20:00 -
Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Koronavirüsle mücadele merkezinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Son 24 saatte Rusya’da 85 bölgede 14 bin 922 yeni koronavirüs vakası teyit edildi. Bunlardan 4019’unda bir semptoma rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Başkent Moskova’da 4648 yeni vaka tespit edildi.

Salgın boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 384 bin 235 oldu.

Gün içinde hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 279 artarak 24 bin 2’ye çıktı.

İyileşen hasta sayısı 8617 artışla 1 milyon 65 bin 199’a yükseldi.

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