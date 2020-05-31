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Dünya

Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Vaka sayısının günlük yaklaşık 10 binde olduğu Rusya'da koronavirüs bilançosu artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:39:00 -
Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Rusya’da son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 405 bin 843’e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 405 bin 843’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 138 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 4 bin 693’e ulaştığını açıkladı.

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