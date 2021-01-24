Rusya'da son bilanço açıklandı

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre 3 bin 69’u başkent Moskova’da olmak üzere ülkede son bir gün içinde 21 bin 127 yeni vaka tespit edildi.

Yeni vakalarla beraber ülkede şimdiye dek görülmüş toplam vaka sayısı 3 milyon 719 bin 400’e yükselmiş durumda.

Bunun yanında son bir gün içinde 491 kişinin koronavirüsle ilişkili komplikasyonlar nedeniyla hayatını kaybettiği belirtildi. Bu şimdiye dek toplam can kaybının 69 bin 462 olduğu anlamına geliyor.

Rusya’nın tamamında koronavirüse karşı yaygın aşı programı başlatılmış durumda. Ülkede isteyen herkes belirlenmiş kliniklere gidip ücretsiz olarak aşı olabiliyor.

Aşı programında şimdilik ülkenin ilk onaylı aşısı olan Sputnik V kullanılıyor. Daha sonra programa ikinci olarak tescil edilen EpiVakKorona aşısı da dahil edilecek.