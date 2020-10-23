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Aktüel Rusya'da son 24 saatte 17 bin 340 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 340 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:21:49 -
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 340 yeni Kovid-19 vakası görüldü

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 340 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 480 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölen sayısı 283 artarak 25 bin 525'e, sağlığına kavuşan sayısı da 11 bin 263 artışla 1 milyon 119 bin 251'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 17 bin 340 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 646'ya çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye yeniden çıkarken, yeni vakaların yüzde 27,7'sinde semptom görülmedi.

- Son 24 saatte 546 bin test yapıldı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 478 artarak 386 bin 908'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 62 artışla 6 bin 249'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 546 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 56 milyon 200 bini geçtiğini bildirdi.

- Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 15 bin 971, 20 Ekim'de 16 bin 319 vaka tespit edilmiş, 21 Ekim'de de 317 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük ölü sayısı görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.


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