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Aktüel Rusya'da son 24 saatte 15 bin 700 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 700 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:18:58 -
Rusya'da son 24 saatte 15 bin 700 yeni Kovid-19 vakası görüldü

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 447 bin 335'e, ölenlerin sayısı 24 bin 952'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 700 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 447 bin 335'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 317 artarak 24 bin 952'ye, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 952 artışla 1 milyon 96 bin 560'a ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2’den yüzde 1,1’e indi.

- Toplam test sayısı 55 milyonu aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 389 artarak 377 bin 17'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 63 artışla 6 bin 121'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 496 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve şimdiye kadarki test sayısının 55 milyon 100 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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