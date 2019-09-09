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Rusya’da seçim protestosunda 15 gözaltı

Rusya’da dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından akşam saatlerinde süren oy sayımı sırasında Moskova’da bir araya gelen 15 protestocu gözaltına alındı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:17
Rusya’da seçim protestosunda 15 gözaltı

Rusya’da dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından akşam saatlerinde süren oy sayımı sırasında Moskova’da bir araya gelen 15 protestocu gözaltına alındı.


Rusya’da 2 aydır süren seçim protestoları dün Rusya’da yapılan yerel seçimlere pek yansımasa da oy sayımı sırasında bazı protestocular siyasi mahkum olarak nitelendirdikleri kişilerin tutukluluklarını protesto etti. Kıyafetlerinin üzerine siyasi tutukluları sembolize eden göstericiler Kızıl Meydan’a yakın bir alanda toplanmaya başladı. Polisler aynı tipte kıyafetli kişilerin toplandığını fark ederek göstericileri tek tek gözaltına almaya başladı.


Gözaltına alınanlar arasında muhaliflerin liderlerinden Tatyana Usmanova, gazeteci Ilya Azar, Maria Alyokhina, Maksim Kondratyev, tanınmış aktivistlerinden Viktoria Ivleva ve Yevgençurov Galvoyevrov gibi isimler yer aldı.


Gözaltına alınanlar ifadelerinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:17
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