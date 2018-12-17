THY- Euroleague
0553 313 94 23

Rusya'da sanayinin çarkları yavaşladı

Rusya'nın sanayi üretimi kasımda yüzde 2,4 arttı

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:52
Rusya'da sanayinin çarkları yavaşladı

MOSKOVA (AA) – Rusya'da sanayi üretimi kasımda bir önceki aya göre 2,4’e artış kaydetti.

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi bu yılın ilk 11 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Bu yılın ekim ayında yüzde 3,7 artan sanayi üretimi, kasımda yavaşlayarak yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre sanayi üretiminde bu yıl yüzde 3’lük artış bekleniyor.

Rusya'nın sanayi üretimi geçen yıl yüzde 2,1 artmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:52
  1. büyüme
  2. Rusya
  3. Sanayi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
    1. Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
    2. Fransa internet devlerini..
    3. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    4. Fransa'da polis sendikasından..
    5. Başkan Erdoğan 'Selam Vakti' yemeğinde
    6. Erkekler nazlı oluyor
    7. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
    8. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
    9. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
    10. Kadınlarda kasık ağrısı
    11. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
    12. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
    13. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
    14. Emeklilere iki zam birden!
    15. Nasırdan kurtulmak için...
    16. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
    17. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
    18. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
    19. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
    20. Bir zamanlar kapı tokmakları...
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!