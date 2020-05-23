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Rusya'da rehine krizi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:41:10 -
Rusya'da rehine krizi

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova’da bir banka şubesine girerek içeridekileri rehin alan maskeli kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından ve polisten alınan bilgiye göre, Zemlyanoy Val Caddesi'ndeki özel bir bankaya ait şubeye giren maskeli bir kişi içeridekileri rehin aldı.

Yetkililer, üzerinde bomba olduğunu iddia ederek banka yetkililerinden yüksek miktarda para talep ettiği belirtilen kişinin, kurye şirketinde çalıştığını ve üzerinde söz konusu şirkete ait kıyafetler olduğunu ifade etti.

Olay yerine giden emniyet güçleri, söz konusu kişiyi operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

Bomba imha ekipleri bankada arama çalışmalarını sürdürürken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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