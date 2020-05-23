Rusya’da rehine krizi

Rusya’da kimliği belirsiz bir kişinin bankaya girerek çalışanları rehin aldığı bildirildi. Bankayı patlatmakla tehdit eden soyguncu gözaltına alındı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Zemlyanoy Val Caddesi üzerindeki bir bankaya giren siyah maskeli ve paltolu bir kişi bankayı kapatarak içeride bulunanları rehin aldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre soyguncu elindeki sarı paketlerle bankaya girdi ve binada bomba olduğunu söyleyerek bankayı patlatmakla tehdit etti. Soyguncunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Güvenlik güçlerince şahıs hakkında yapılan araştırmalar sonucu, soyguncunun gıda kuryecisi olarak çalıştığı ve ekonomik zorluklar çektiği aktarıldı. Sokakların kapatıldığı bölgeye Özel Acil Durumlar Müdahale Ekibi sevk edildi.