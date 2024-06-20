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Dünya Rusya'da petrol rafinerilerine peş peşe dron saldırısı
Dünya

Rusya'da petrol rafinerilerine peş peşe dron saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-06-20 21:00:00 - 2024-06-20 21:02:08

Ukrayna Rusya'da iki petrol rafinerisine daha dron saldırısı düzenledi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı saldırılarda yangın çıktı.

Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik Ukrayna'nın dron saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Rostov kentinde petrol tesisinin vurulmasının ardından bugün iki rafineri daha hedef alındı.

Başkent Moskova'nın güneydoğusunda bulunan Tambov kentindeki bir rafineri gece saatlerinde saldırının hedefi olurken, rafineride patlamanın ardından yangın çıktı. Tambov Valisi Maxim Yegorov, yaptığı yazılı açıklamada saldırının hemen ardından itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve yangın sırasında can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Can kaybı yaşanmadı

Sabah saatlerinde ise Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde de bir rafineri hedef alındı. Rafineride yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge Başkanı Murat Kumpilov, yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve saldırıda can kaybının yaşanmadığını belirtti.


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