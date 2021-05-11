Rusya'da okula saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir genç okula silahlı saldırıda bulundu. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kazan'da bir gencin okula silahlı saldırıda bulunduğu açıklandı. Olayda dokuz kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen, altısının ise öğrenci olduğu belirtildi.
Kazan polisi saldırıyı düzenleyen gencin gözaltına alındığını açıkladı.