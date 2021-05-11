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Dünya Rusya'da okula saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Rusya'da okula saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir genç okula silahlı saldırıda bulundu. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:38:00 - 2021-05-11 10:49:19
Rusya'da okula saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kazan'da bir gencin okula silahlı saldırıda bulunduğu açıklandı. Olayda dokuz kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen, altısının ise öğrenci olduğu belirtildi.

Kazan polisi saldırıyı düzenleyen gencin gözaltına alındığını açıkladı.

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Yorumlar

Kocasolak

Tataristan ÇOK YAKINDA bağımsız olacak ve Turan birliğine katılacak.
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