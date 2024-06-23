Rusya'da neler oluyor? Sinagog ve kiliseye saldırı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde Derbent kentinde kimliği belirsiz kişiler Ortodoks kilisesine saldırdı. Görgü tanıkları bölgede silah sesleri duyulduğunu ve duman görüldüğünü ifade etti. Sinagogda da yangın çıktı.

Polis kontrol noktasına açılan ateş sonucu 1 polis öldü, 6 polis de yaralandı.

Dağıstan İçişleri Bakanlığına göre saldıranlar Derbent'teki bir sinagog ve kiliseye otomatik silahlarla ateş açtı. Saldırı saat 18.00 sıralarında yapıldı. İlk bilgilere göre bir polis öldü, bir polis de yaralandı.

Şüpheliler beyaz bir Volkswagen Polo ile olay yerinden kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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