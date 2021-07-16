Rusya'da neler oluyor! Bir yolcu uçağı daha havada kayboldu
Geçtiğimiz hafta içerisinde 28 kişinin bulunduğu bir uçağın kaybolduğu Rusya'da bugün de 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu.
Rusya'nın Tomsk şehrinde 17 kişiyi taşıyan bir uçağın radardan kaybolduğu açıklandı.
Sputnik’e konuşan acil durum servislerinden bir kaynak, “Sibirya Hafif Havacılık Şirketi’nin (SiLA) An-28 uçağı ile irtibat kesildi” ifadelerini kullandı.
Kaynak, uçakta 17 kişinin bulunduğunu söyledi. Uçağın seyir güzergahı üzerinde arama başlatıldı.
Rus basınına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “Teyit edilmiş bilgilere göre uçaktakiler arasında üç mürettebat üyesi ve dört çocuk var” dedi.
Kaynak, uçağın saat 12.00’da radardan kaybolduğunu kaydetti.
Geçtiğimiz hafta da bir uçak düşmüştü
Geçtiğimiz hafta AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti.
Kurtarma ekipleri, havalimanına inişe geçtiği esnada uçağın bir tepeye çarparak düştüğünü belirledi. Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında düşen uçakta bulunan 28 kişi hayatını kaybetmişti.