Rusya'da muhalif isme hapis cezası!

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Navalnıy aleyhinde açılan dava Moskova Şehir Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme Başkanı Natalya Repnikova, verilen kararı, duruşmada bulunan Navalnıy'ın yüzüne okudu. Karara göre, Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar verdi.

Navalnıy, mahkemenin kararına 10 gün içinde itiraz edebilecek.

Navalnıy'ın avukatı Vadim Kobzev, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Mahkemenin kararından sonra, sosyal medyadan Navalnıy taraftarlarına Moskova şehir merkezinde kararı protesto etmek için toplanma çağrısında bulunuldu.

Bu arada, sabah saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahkeme önünde Navalnıy'a destek gösterileri yapıldı. Kararın açıklanmasına az bir süre kala başta tarihi Kızıl Meydan olmak üzere şehrin önemli yerlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Muhalefet yanlısı kaynaklara göre, Moskova'da 350'den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Muhalif Navalnıy'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.