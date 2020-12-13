Rusya’da kriz kapıda! Putin talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan sert artışı eleştirdi.

Putin, hükümet yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya’da son dönemde şeker, ayçiçeği yağı ve sebze gibi temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarını değerlendirdi.

Rusların harcanabilir reel gelirlerinin yüzde 4,3 düştüğüne işaret eden Putin, “Şeker fiyatları ise yüzde 71 arttı. İnsanlar temel gıdaya harcayacak paraları olmadığı için kendilerini sınırlandırıyorlar. Yetkililer ne yapıyor? Bu durum bir şaka değil, derhal adım atılması gerekiyor.” diye konuştu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov’un “durumu takip ediyoruz” sözlerine de tepki gösteren Putin, “Şeker fiyatları aylardır artıyor, 'takip ediyoruz' diyorsunuz. İşsizliğin arttığı, gelirlerin düştüğü koşullarda, temel ürünler pahalı hale geliyor. Siz de bana masal anlatıyorsunuz. Bu konularda yine toplantılar mı yapacaksınız, ne yapacaksınız?” diye sordu.

Putin, fiyat artışlarına ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada, “Sovyetler Birliği’nde her şey vardı, ancak herkese yetecek kadar yoktu. Şimdi ise insanların belirli ürünleri piyasada gördüğümüz fiyatlarla satın almak için yeterli parası olmayabilir. Böyle olmamasına dikkat edin.” uyarısında bulunmuştu.

Rusya Başsavcılık ofisi, fiyat artışlarına ilişkin yaptığı soruşturmada, şeker fiyatlarının yüzde 71,5, ayçiçeği yağının yüzde 23,8, un fiyatlarının ise yüzde 12,9 arttığını açıklamıştı.