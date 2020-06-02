Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 423 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 423 bin 74'e, ölü sayısı 5 bin 37'ye ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 863 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 423 bin 741'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 182 artarak 5 bin 37’ye, iyileşen sayısı 11 bin 108 artarak 186 bin 985'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 41,9'unda semptom görülmediği kaydedildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 286 artarak 185 bin 374'e, ölü sayısı 71 artarak 2 bin 624'e çıktı.

Şehirde toplam 88 bin 269 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

- 11 milyondan fazla test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 228 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 11 milyon 100 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 304 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

- Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.