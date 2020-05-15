Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 262 bin 843, ölü sayısı 2 bin 418’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 598 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 262 bin 843’e ulaştı.

Mayıs ayının başından bu yana günlük vaka sayısı 10 bin civarında olan ülkede, son bir günde ölü sayısı 113 artarak 2 bin 418’e, iyileşen sayısı 4 bin 696 artarak 58 bin 226’ya çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42,5’inde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi haline gelen başkent Moskova'da vaka sayısı 4 bin 748 artarak 135 bin 464’e, ölü sayısı 68 artarak 1358’e yükseldi.

Şehirde toplam 24 bin 562 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

256 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 225 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 6 milyon 400 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 256 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.