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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 97 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 97 bini geçti

Son iki aydır günlük vaka sayıları ilk defa 6 binin üzerine yeniden çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:18:26 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 97 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 97 bin 251'e, ölü sayısı 19 bin 339'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 65 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 97 bin 251'e yükseldi. Artan günlük vaka sayısı 19 Temmuz'dan bu yana ilk defa 6 binin üzerine tekrar çıktı.

Ülkede ölü sayısı da 144 artarak 19 bin 339’a, iyileşen sayısı 5 bin 255 artarak 906 bin 462'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kalmaya devam ederken, yeni vakaların yüzde 24,1'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da ise son 24 saatte vaka sayısı 825 artarak 275 bin 633'e, ölü sayısı 11 artarak 5 bin 44'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 42 milyon 400 bini geçtiği bildirildi.

- Bazı ülkelere uçak seferleri yeniden başlıyor

Öte yandan Rusya 21 Eylül’den itibaren, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus ile 27 Eylül'den itibaren de Güney Kore ile uluslararası uçak seferlerini karşılıklı olarak yeniden başlatacak.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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