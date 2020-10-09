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Dünya Rusya'da korkulan oldu! Yeniden patlak verdi
Dünya

Rusya'da korkulan oldu! Yeniden patlak verdi

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 12 bin 126 yeni vaka ile en yüksek günlük rakam görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:06:00 -
Rusya'da korkulan oldu! Yeniden patlak verdi

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 12 bin 126 yeni vaka ile en yüksek günlük rakam görüldü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 126 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 272 bin 238'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 201 artarak 22 bin 257'ye, iyileşen sayısı da 7 bin 92 artışla 1 milyon 9 bin 421'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9'dan yüzde 1'e çıkarken, yeni vakaların yüzde 27'sinde semptom görülmedi.

Son 24 saatte 507 bin test yapıldı

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 701 artarak 321 bin 812'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 33 artışla 5 bin 530'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 507 bin Kovid-19 testi yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 49 milyon 600 bini aştığını duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 11 Mayıs'ta 11 bin 656 vaka görülmüştü. Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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