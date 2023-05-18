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Dünya Rusya'da hipersonik füzenin mimarı olan bilim insanları tutuklandı
Dünya

Rusya'da hipersonik füzenin mimarı olan bilim insanları tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 21:07:00 -
Rusya'da hipersonik füzenin mimarı olan bilim insanları tutuklandı

Rusya'nın hipersonik füzelerle yaptığı başarısız saldırı denemesi sonrası füzenin mimamır bilim insanları tutuklandı.

Rus füzeleri Ukrayna savunmalarını aşamadı, hipersonik silahları geliştiren bilim insanlarının tutuklandığı ortaya çıktı.

Vatana ihanetle suçlandı

Durum Sibirya Merkezli Kristianoviç Teorik ve Uygulamalı Mekanik Enstitüsü'nün yayınladığı açık mektupla gün ışığına çıktı. En az 3 hipersonik füze araştırmacısının vatana ihanetle suçlandığı duyuruldu.

Rusya'nın hipersonik füze laboratuvarının kurucusu, Doktor Valery Zvegintsev'in gözaltına alındığı, Anatoly Maslov ve Alexander Shiplyuk'un da aynı suçlamayla aylardır gözaltında olduğu bildirildi. En az 20 yıl hapsi istenen üç bilim insanının hipersonik füze programıyla ilgili gizli bilgileri sızdırmakla suçlandığı belirtiliyor.

Üç bilim insanının hipersonik füze teknolojisi konusunda geçen yıllarda Avrupa'daki bazı seminerlere katıldığı ve bir kitaba katkıda bulunduğu biliniyor.

Açık mektupta üçlünün masum olduğu savunuldu. Paylaşılan bilgilerin gizli olmadığı vurgulandı. Tutuklamaların Rus bilim çevrelerinde büyük endişe yarattığı bildirildi.
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Kremlin: Suçlamalar çok ciddi

Tutuklamaları inkar etmeyen Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise "Suçlamalar çok ciddi, açık mektubu da gördük, özel birimler üzerinde çalışıyor" açıklaması yaptı.

Ukrayna'ya yapılan son füze saldırılarında Rusya Kincal füzelerini kullanmış, bu füzeler Patriot bataryalarıyla düşürülmüştü.

Vladimir Putin ise, Rusya'nın saatte 12 bin kilometre hıza ulaşabilen hipersonik füzelerinin "hiçbir hava savunma sistemi tarafından engellenemeyeceğini" iddia ediyordu.

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