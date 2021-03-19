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Dünya Rusya'da hayretler içinde bırakan olay
Dünya

Rusya'da hayretler içinde bırakan olay

Rusya’da atlayış yapan paraşütçü askeri helikoptere takılınca havada asılı kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 00:43:00 -

Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde bulunan Çita kentinde 16 Mart’ta atlayış yapan paraşütçü askeri bir helikopterin iniş takımlarına takıldı. Kaştak köyü yakınlarında helikoptere takılan ve metrelerce yüksekte asılı kalan paraşütçüyü köy sakinleri cep telefonları ile anbean kaydetti.

Paraşütçünün takılmasının ardından askeri helikopterin yakındaki bir askeri havaalanına iniş yaptı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, helikopterin Çita kentinden havalanmadığı başka bir bölgeden Çita’daki askeri havaalanına geldiği öğrenilirken, paraşütçünün atlayışının ardından süzülerek başka bir bölgeden geldiği düşünülüyor.
Olayla ilgili hem bölge polisi hem de askeri havaalanı yetkilileri sorulara yanıt vermedi.

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