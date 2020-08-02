Rusya'da havalimanında korkutan olay! Uçağa böyle çarptı
Rusya’nın Sheremetyevo Havaalanı’nda uçak yakıtı taşıyan bir tanker, alanda bekleyen yolcu uçağına çarptı. Mucize eseri patlama olmazken, uçağın hizmetten kaldırılarak tamire alındığı bildirildi.
Havalimanında uçuşuna hazırlanan uçağının burun bölümüne çarpan yakıt tankeri kullanılmaz hale gelirken, uçağın burun bölümü hasar gördü.
Yetkililer, kaza nedeninin araştırıldığını belirtirken, çarpmadan dolayı tankerdeki yakıtın patlamamasını ise mucize olarak nitelendirdi. Kazada yaralanma olmadığını ifade edildi.