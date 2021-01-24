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Dünya Rusya'da halk sokakta! Gözaltı sayısı 3 bini aştı
Dünya

Rusya'da halk sokakta! Gözaltı sayısı 3 bini aştı

Rusya'da 60'tan fazla şehirde düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan kişi sayısı 3 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 11:59:00 -
Rusya'da halk sokakta! Gözaltı sayısı 3 bini aştı

Rusya'da on binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için gösteriler yapıldı. Moskova ve St. Petersburg’un da aralarında olduğu 60’tan fazla şehrinde düzenlenen ve on binlerce kişi katıldığı gösterilerde 3 bin kişi gözaltına alındı.

Onlar arasında Navalny'nin başkentteki kalabalığa katılan eşi Yuliya Navalnaya da vardı.

Güvenlik güçleri çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan göstericilere sert müdahale etti.

Bazı göstericiler, Navalny'nin tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarına giderek hükümet aleyhine slogan attı. Rusya İçişleri Bakanlığı, polisle protestocular arasında zaman zaman arbedenin çıktığı gösterilerde 42 emniyet görevlisinin yaralandığını duyurdu.

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Yorumlar

Erdem MASTAR

Tek adamlık yönetim diktatörlük budur işte muhalif istemez aykırı fikir istemez benim yaptığım doğrudur der sonu hüsran
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3456

çok güzel bir gelişme oley aşağılık yıkılası rusya her türlü kıyamet silahlarına sahip
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