Rusya'da halk sokakta! Gözaltı sayısı 3 bini aştı

Rusya'da on binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için gösteriler yapıldı. Moskova ve St. Petersburg’un da aralarında olduğu 60’tan fazla şehrinde düzenlenen ve on binlerce kişi katıldığı gösterilerde 3 bin kişi gözaltına alındı.

Onlar arasında Navalny'nin başkentteki kalabalığa katılan eşi Yuliya Navalnaya da vardı.

Güvenlik güçleri çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan göstericilere sert müdahale etti.

Bazı göstericiler, Navalny'nin tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarına giderek hükümet aleyhine slogan attı. Rusya İçişleri Bakanlığı, polisle protestocular arasında zaman zaman arbedenin çıktığı gösterilerde 42 emniyet görevlisinin yaralandığını duyurdu.