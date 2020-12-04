Rusya'da eski bir sayfa sürprizle kapandı: Putin Çubays'ı harcadı

Anketlere göre, Rusya halkının gözünde hala "en nefret edilen kişi" seçilen isim Anatoli Çubays ile ilgili Türkrus sitesinde bir yazı yayınlandı.

Vladimir Putin’in Anatoli Çubays’a yol vererek Rusya'nın ekonomide ve siyasette liberalizmden daha da uzaklaşacağının sinyallerini vermesinin konu edinildiği işte o yayın…

Anatoli Çubays... SSCB sonrası Rusya'nın, özellikle Yeltsin yıllarının en çok konuşulan, tartışılan, değişen iktidarlarda bir şekilde ayakta kalan "simge" isimlerinden biri. 90'ların başındaki hızlı özelleştirme programını tavizsiz uygulayan, pek çok oligarkı var eden, anketlere göre "kamu malını zenginlere haraç mezat sattığı için" Rusya halkının gözünde hala "en nefret edilen kişi" seçilen isim.

Yeltsin hükümetlerinde başbakan yardımcılığına kadar yükselen, diğer yandan SSCB'nin son yıllarında Anatoli Sobçak'ın belediye başkanlığı döneminde omuz omuza çalıştığı Putin'i Yeltsin'e önererek Moskova yolunu açtığı söylenen de yine Çubays...

Putin iktidara geldikten sonra her şeye rağmen bir kenara atılmayan, Rus devleti tarafından kurulan ve trilyonlarca ruble bütçe verirken inovasyon geliştirme merkezi Rusnano'nun başkanı olan Anatoli Çubays'ın işine bu hafta Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından son verildi. Yapılan devasa yatırımlara rağmen, 12 yıldır aktif olan şirket geçen sene de 220 milyon dolar zarar etmişti.

Böylece Yeltsin döneminin son temsilcilerinden biri daha iktidar çevresinden uzaklaştırıldı.

12 yıl bu koltukta kalan Çubays'ın yerine askeri teknolojiler konusunda uzman bir isim olan Sergey Kulikov getirildi.

Basın mensuplarının sorusu üzerine konuyu değerlendiren Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, "doğal rotasyon süreci" sonucu Çubays'la vedalaşıldığını söyledi. Peskov ayrıca Çubays'ın bundan sonra hangi görevde yer alacağını bilmediğini dile getirdi.

Medyanın vurguladığı bir başka nokta, Putin'in yıllarca beraber çalıştığı, özel hukuku olan Çubays ile "veda randevusunda" bir araya gelmemesi, birlikte fotoğraf vermemesi. Bazı yorumlarda bu veda şeklinin 65 yaşındaki Çubays için "onur kırıcı" olduğu savunuluyor.

Rosnano 2019'da 16,5 milyar ruble net zarar açıklamıştı (220 milyon dolar). Ancak bazı analistler, Çubays'ın üstünün çizilmesine asıl sebep olarak siyasi iklimin sertleşmesine işaret ediyor.

Bu görüşte olanlara göre, geçtiğimiz yıl "liberalizmin ömrünü tamamladığını" söyleyen Vladimir Putin, bu akımın ülke içindeki en önemli temsilcilerinden olan Çubays'a yol vererek Rusya'nın ekonomide ve siyasette liberalizmden daha da uzaklaşacağının sinyallerini vermiş oldu.