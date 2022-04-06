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Ekonomi Rusya'da enflasyon açıklandı! Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviye
Ekonomi

Rusya'da enflasyon açıklandı! Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviye

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede yıllık enflasyon yüzde 16,7 ile Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 20:30:00 - 2022-04-06 20:34:49
Rusya'da enflasyon açıklandı! Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviye

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 16,7 ile Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Mart-1 Nisan’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 0,99 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,99 puan artarak Mart 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 16,7’e çıktı.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20’ye çıkacağını öngörüyor.

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